Canovi: “Icardi infelice, Wanda si lamenterà. Inter, Eriksen non fa salti di gioia per restare”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Dario Canovi, noto procuratore, si è soffermato su alcuni delicati temi di mercato, come la situazione di Mauro Icardi al PSG e di Christian Eriksen all’Inter:

ICARDI – “Non credo sia felice, e penso che Wanda a breve inizierà a lamentarsi. Quando hai davanti Di Maria, Mbappe e Neymar è tosta giocare. E vedo che anche senza uno di questi, come accaduto in Champions, l’allenatore gli preferisce altri profili. E parliamo di Choupo-Moting, non esattamente un fenomeno. Mi sembra un segno evidente della poca fiducia in lui…“.

ERIKSEN – “Un altro acquisto che non ho capito. Dato che non penso sia stato preso contro la volontà di Conte, il danese non starà facendo i salti di gioia per rimanere a Milano. Sono convinto che se arrivassero offerte l’Inter ci penserebbe, ma chi può farla? Questi acquisti sono venuti prima della crisi, e oggi non ci sono più. Un club non può permettersi oggi una minusvalenza importante, e l’Inter avrà un problema se Eriksen giocherà poco come successo finora“.

(Fonte: TMW Radio)