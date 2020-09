Guardian: “Kanté-Inter, no del Chelsea allo scambio con Eriksen. Rifiutato anche un altro big”

L’Inter le prova tutte per portare N’Golo Kanté alla corte di Antonio Conte. Il club nerazzurro, secondo quanto riferisce il Guardian, avrebbe proposto al club londinese uno scambio con Marcelo Brozovic, rifiutato però dalla dirigenza dei Blues. Non solo. Il club di Stamford Bridge avrebbe comunicato ai nerazzurri di non essere interessato nemmeno ad una proposta che coinvolgerebbe Christian Eriksen. L’unico modo dunque, spiega il tabloid inglese, che ha l’Inter di arrivare al suo sogno di mercato, è quello di riuscire a guadagnare tramite le cessioni, per poi presentare un’offerta congrua alla dirigenza del Chelsea.