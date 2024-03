Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il noto procuratore Dario Canovi ha toccato temi caldi del nostro calcio e non solo

Statistiche al ribasso per gli italiani all’estero nei Top4 campionati. Come analizzare questo dato?

“Secondo me c’è il fatto che alcuni grandi giocatori stranieri non sono partiti lo scorso anno, mi viene in mente Leao. Si stanno aprendo poi i cancelli a giocatori di altre nazioni calcisticamente emergenti e i posti sono di meno. Si sono allargati i confini: chi avrebbe mai pensato che un georgiano e un sudcoreano avrebbero deciso lo scorso campionato di Serie A”.