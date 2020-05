Ritiro, scintille a Sky. Capello: “E chi ha perso il lavoro?”. Bergomi: “Bravo, prenditi gli applausi ma…”

Nel corso di Sky Calcio Club, trasmissione in onda su Sky, ci sono stati momenti di alta tensione: argomento? Il ritiro precedente alla ripresa della Serie A. Per Fabio Capello, è un sacrificio da fare: “Non pensiamo a chi sta perdendo il lavoro o a quelli che stanno in cassa integrazione? Cosa vuoi che siano 40 giorni di sacrificio?”.

La risposta di Beppe Bergomi, però, non si è fatta attendere: “E’ un argomento demagogico, bravo, così ti prendi gli applausi ma non è una cosa giusta. Non puoi pensare di tenere i calciatori 4 settimane in ritiro, è troppo. Sottovalutiamo l’aspetto psicologico, sti ragazzi sono sempre giovani: ognuno ha la sensibilità diversa. Io mi sarei battuto per non fare il ritiro”, la sentenza dello Zio.

Ma sull’argomento si è espresso anche Paolo Di Canio: “Sono preoccupati i giocatori? Ok, va bene ma basta che non facciano le cene con gli amici o i compagni o con le grigliate. Si dovrà aspettare il vaccino, se non si riparte ora non si può ripartire nemmeno a settembre. Io fossi un calciatore mi getterei subito al centro di allenamento, il calcio era la mia ragione di vita”.