Capello: “Far ripartire il calcio per tutti gli italiani. In Germania seri, non indugiano e…”

Intervenuto a Sky Sport, Fabio Capello ha parlato così della ripartenza del calcio tedesco, prima di parlare della Serie A:

“Finalmente una partita in diretta, ci sono state difficoltà per i giocatori visto che non hanno segnato per 25 minuti”.

GERMANIA – “In Germania si sono dimostrati seri, non indugiano, hanno preso una linea precisa, sia squadre che Governo, e hanno avuto un grande successo di ascolti. La gente si diverte a vedere le partite, non sono state bellissime ma è stato divertente rivedere le partite dal vero”.

RITIRO PER LA SERIE A – “In un momento di grandi problemi, l’unico sistema è garantire che si vada in ritiro da immuni come in un Mondiale. Se si voleva far ripartire il calcio… Il calcio finanziariamente ha bisogno di ripartire, non tutte le società sono sanissime e qualcuna ha difficoltà economiche. In B o C è ancora peggio. C’è necessità di far ripartire il calcio per dare un sospiro diverso a tutti gli italiani, il successo in Germania del calcio è chiarissimo. Dobbiamo cercare di dare qualcosa agli italiani, senza dimenticare l’indotto per chi ci lavora”.

PROBLEMA – “Il problema è questo: se un giocatore torna a casa, siamo sicuri che nessuno è positivo tra i famigliari?”.

SERIE A – “Sarà divertente se ripartiremo, spero al più presto. C’è la possibilità di vincere lo scudetto, qualche squadra temporeggia. C’è tanto equilibrio, sarà importante la ripartenza, sarà interessante e difficile per tutti”.