Capello: “Conceicao al Milan e Pioli al Napoli farebbero bene”

Le voci di mercato parlano di Conceicao sulla panchina del Milan, con Pioli verso il Napoli. "Pioli al Napoli è un rischio nell'opportunità. E' un allenatore di esperienza, ha fatto bene, ha personalità per guidare una squadra difficile come il Napoli, che ha un potenziale molto buono - è il parere di Fabio Capello, ospite del programma 'Radio anch'io Sport' - Sarebbe una bellissima esperienza anche per Pioli, per dimostrare ancora una volta il suo valore".