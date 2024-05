Alla prima stagione all'Inter e in Serie A Thuram ha stupito tutti. Fin dalle prime giornate ha dimostrato le sue qualità e grande spirito di adattamento a squadra e categoria. 13 gol al primo anno nel campionato italiano non sono pochi, infatti qualche big potrebbe bussare alla porta dell'Inter per il francese.

"E quella clausola di uscita da 85 milioni di euro, inserita nel suo contratto, non può lasciare tranquilli. Diventa naturale, quindi, chiedersi se qualche club non decida di far saltare il banco per accaparrarselo. Lo si capirà nelle prossime settimane, o anche mesi. L’Inter, evidentemente, non vuole privarsi di Thuram. D'altra parte, davanti a certe cifre, anche solo vicine agli 85 milioni della clausola, sarebbe difficile alzare il muro. Già, ma chi potrebbe trasformarsi in spauracchio? Beh, volendo, con l’addio di Mbappè, il Psg ha un buco là davanti. Le sue mire, però, sembrano dirette su altri obiettivi (Osimhen?). Altrimenti, occhio alla solita Premier...", sottolinea il Corriere dello Sport.