Capello: “Haaland? È più veloce di Vieri, fa le stesse cose di Ronaldo: la differenza è…”

Le parole di Capello negli studi di Sky Sport con l'elogio nei confronti dell'attaccante norvegese Haaland e i paragoni con Vieri e Ronaldo

Ospite negli studi di Sky Sport per commentare la serata di Champions League, l'ex calciatore e allenatore e ora opinionista Fabio Capello ha parlato di Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund e autore di una doppietta nel successo per 3-2 dei teutonici a Siviglia contro la squadra di Lopetegui nell'andata degli ottavi di finale: "Quando ha iniziato non mi convinceva e vedevo tutti i difetti. Ora, invece, vedo tutti i pregi".