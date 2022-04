Capello: “Inter ha ritrovato convinzione. Inzaghi ha capito una cosa. Il derby…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico è tornato sulla vittoria dell'Inter nel derby di Coppa Italia

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello è tornato sul derby di Coppa Italia vinto dall'Inter per 3-0. Una gara che potrà avere delle ripercussioni a livello psicologico: "È una spallata data dall’Inter ai rivali, soprattutto dal punto di vista psicologico. Ma ricordiamoci che questo 3-0 porta solo a una finale di Coppa Italia, non ti consegna automaticamente lo scudetto: la lotta è aperta e decideranno le prossime partite. Certo è che la squadra di Inzaghi è uscita da San Siro con grande fiducia. Ha ritrovato la convinzione di essere forte da ogni punto di vista, anche se il risultato non dice tutto".

«Il Milan non meritava la sconfitta, ha avuto diverse occasioni che non ha sfruttato, ma l’Inter ha mostrato di avere idee chiarissime e ha ribadito che può giocare in tante maniere, non solo in una. Sa come difendersi e come ripartire: Inzaghi ha capito quale era il modo migliore per esaltare le caratteristiche dei suoi giocatori in funzione di quelle degli avversari. Questa è proprio la principale dote di un allenatore».