Capello: “Inter, vittoria meritata e qualificazione vicina. Nel primo tempo…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Capello ha commentato così la vittoria convincente dell'Inter

"Una squadra come l'Inter non può stare senza Champions come l'anno scorso. Ha avuto un girone meno difficile del Milan ma se l'è giocata e meritata. Ha voluto soffrire nel primo tempo non facendo gol, quando subisci, come nel finale, poi rischi ma se l'è meritata".