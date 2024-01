Capello: “Scudetto? Inter può perdere grinta per i troppi elogi, la Juve no. E il Milan…”

Sarà determinante anche ritrovare continuità. — «I due successi di fila tra campionato e Coppa Italia sono positivi, ma già nella prossima partita a Empoli servirà la riconferma. La continuità è decisiva per avere sempre più convinzione».

E per alimentare il sogno di una rimonta… — «Diciamo la verità, i punti da Inter e Juve sono tanti. I campionati però si decidono in primavera e non è la solita frase fatta… Il Milan deve essere continuo e sperare che le altre non lo siano».

Possibile? — «Sia Inter che Juve sono attrezzate per il titolo. L’Inter potrebbe perdere un po’ della grinta e della determinazione dimostrate fino a oggi per tutti gli elogi che gli facciamo, io per primo. In una situazione del genere capita di addormentarsi un po’. Più difficile che succeda alla Juve, Allegri è sempre sul pezzo: pensavo però che il mercato potesse sostenerlo con qualche investimento di sostanza, invece pescano nel bacino interno».

La stagione del Milan sarà positiva se...? — «Qualsiasi trofeo venga aggiunto in bacheca avrà un grande valore, specie se si tratterà di una coppa europea. In campionato giusto provare a inseguire chi sta davanti ma attenzione anche alle altre candidate alla zona Champions, sono tante e agguerrite».

