Inter, rinnovi da festeggiare. Lo sprint parte da Darmian, Dimarco e Mkhi. E Lautaro…

Anche Dimarco ha rinnovato in questi giorni e veniva da un infortunio. Ha ricominciato ad allenarsi con i compagni e negli ultimi allenamenti Inzaghi deciderà cosa fare di lui contro la sua ex squadra. Ma c'è Carlos Augusto, in caso, a sostituirlo e per questo non verrà corso alcun rischio per permettergli di recuperare al cento per cento. La rosea di lui scrive: "Il prolungamento di contratto dell'esterno mancino è una blindatura fondamentale in ottica calciomercato così come un meritato riconoscimento a quello che è senz'altro tra i migliori al mondo nel suo ruolo. Certo, tornare in campo proprio dopo il rinnovo avrebbe un sapore speciale...".

Mkhitaryan infine: è il terzo calciatore che ha prolungato con l'Inter. Un rendimento eccellente il suo: Inzaghi non ne fa a meno quasi mai. Il suo contratto scadeva a fine stagione e il club nerazzurro ha rinnovato anche anticipando il termine del Decreto Crescita. Anche con il Verona il giocatore sarà in campo da titolare per confermare quanto di buono fatto finora.

C'è poi Lautaro Martinez che sta per rientrare dopo aver saltato le ultime due gare dell'anno, il Lecce e il Genoa. Anche per lui sta per arrivare l'adeguamento del contratto fino al 2028 e quindi anche il suo ingaggio sarà ritoccato. Inzaghi lo aspetta, come tutti i tifosi, perché con lui è tutto più semplice. "Il Toro non festeggerà il rinnovo contro il Verona, ma vorrà aggiungere l'ennesima motivazione a quella firma che a gennaio dovrà apporre sul nuovo contratto", si legge sul sito della rosea.

(Fonte: gazzetta.it)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.