Capello: “Lautaro e Thuram si integrano alla perfezione. È la forza dell’Inter”

Lo aveva detto prima della partita con il Salisburgo. E dopo la partita, viste le difficoltà nerazzurre di arrivare a sbloccare la partita, Capello ne è convinto. «Cinque sono troppi, non ho visto un'Inter fluida. Già tre giocatori diversi in una formazione titolare sono tanti, si è vista una squadra solida ma non bella come siamo stati abituati. Quando sono entrati i titolari la partita è stata vinta, questo sicuramente è un dato positivo: se si vince si può essere contenti perché chi è entrato dopo è anche meno affaticato rispetto alla prossima partita», ha spiegato l'allenatore.

«Lautaro e Thuram fanno la differenza, il francese migliore in campo. E l'argentino prima è stato fermato dal portiere avversario sulla traversa, poi ha segnato su rigore. Ma anche quelli bisogna segnarli, quindi lui è stato bravo. Martinez è importante per la squadra, si muove in maniera perfetta in campo. Si muove e si fa vedere sulla profondità, si integra perfettamente con Thuram e insieme fanno sembrare tutto facile, questa è la forza dell'Inter. Ora attenzione alla Real Sociedad che è una squadra molto pericolosa, bisogna arrivare primi nel girone per incontrare una squadra meno forte», ha aggiunto.