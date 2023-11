Salisburgo-Inter, Sommer: “Poche occasioni, sfruttate al meglio. Testa alle prossime”

Non ci pensavo tanto prima, abbiamo lavorato tanto per limare i dettagli e ci stiamo prendendo delle soddisfazioni. Ci sono ancora tante altre gare importanti e sono contento di fare parte di questo grande club.

-La tua fiducia tra i pali è importante per le prestazioni nerazzurre, come ti senti?

Bene, molto bene. Come portiere è importante come ci difendiamo siamo compatti, ci parliamo tanto, ci sono tanti aspetti positivi. Pensiamo alle prossime partite.

