Capello: “CR7? Sulla punizione errore inaccettabile. Avessero fatto il coccodrillo…”

Fabio Capello, dagli studi di Sky Sport, è tornato a parlare dell'eliminazione dalla Champions League della Juventus

"La punizione del 2-2 è un errore inaccettabile, ci fosse stato il coccodrillo non ci sarebbe stato il gol, anche se c'è da dire che il coccodrillo non lo si poteva mettere forse perché era troppo lontana dalla porta. Forse Ronaldo ha sofferto il fatto di aver giocato contro i portoghesi, non è stato lui. Ha fatto cose importanti ma è mancato nel complesso".