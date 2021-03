Wijnaldum, l’Inter c’è davvero: “L’agente aveva aperto. Lo scenario ora è questo”

Piovono conferme: l'Inter c'è sul centrocampista olandese che andrà in scadenza con il Liverpool a fine stagione

Con il passare dei giorni piovono conferme sull'interesse dell'Inter nei confronti di Georginio Wijnaldum. E dopo le indiscrezioni riportate da SportMediaset e Sportitalia, ora anche Calciomercato.com ha confermato il tutto, illustrando lo scenario in merito all'operazione: "Per mesi l’Inter ha lavorato con costanza su Wijnaldum, centrocampista in scadenza di contratto con il Liverpool.