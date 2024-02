Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Giovanni Capuano , giornalista, ha parlato così di Andy Brehme , scomparso nella giornata di ieri: “Uno dei vantaggi di aver più di 50 anni è il privilegio di aver vissuto il calcio italiano dalla seconda meta degli anni Ottanta in poi, la Premier League di adesso nemmeno si avvicina a quel livello. Brehme, Matthaus, Maldini, Careca, Zico, Zenga, Bergomi, Van Basten, Gullit, Maradona, ce ne sono anche altri che meriterebbero la citazione.

Non erano solo calciatori straordinari, erano anche personaggi straordinari. Brehme l’ho visto giocare di persona e, a parte Maldini che secondo me è di una categoria superiore, ritengo sia stato il terzino sinistro più forte che io abbia mai visto e dal vivo ho anche visto Roberto Carlos per capirci. Chi ha conosciuto Brehme da vicino, anche dopo il ritiro, ha sempre raccontato di una persona affabile. La notizia della sua morte ha scosso tutti coloro che lo hanno conosciuto.