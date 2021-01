Inter, Capuano: “Ma cosa avrebbe dovuto dire Conte? Lo attaccano perché ha…”

Una partita importante che permetterà all’Inter di misurare quanto il gap con la Juventus si sia ridotto in questo anno e mezzo. Così ha descritto Antonio Conte in conferenza stampa il big match di domani sera contro i bianconeri, nel quale i nerazzurri avranno l’occasione per dimostrare la propria crescita sotto la gestione del tecnico. Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, ha commentato così le parole dell’allenatore: “Conte ha fotografato la realtà dicendo che il gap con la Juventus si è accorciato ma non è stato colmato e che chi vince da tanti anni deve essere un riferimento per il lavoro di tutti gli altri. E lo attaccano. Cosa avrebbe dovuto dire?