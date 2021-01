Inter-Juventus, la conferenza stampa di Antonio Conte

APPIANO GENTILE – Domani sera l’Inter affronterà al Meazza la Juventus di Andrea Pirlo. Per Antonio Conte e l’Inter ci si avvicina al giro di boa della prima parte di campionato. Con il Milan impegnato a Cagliari e distante tre punti per i nerazzurri è fondamentale non perdere ulteriore terreno dopo le ultime due uscite che hanno fruttato alle casse nerazzurre un solo punto, rimediato nel pareggio dell’Olimpico contro la Roma.

Alle 13.30 Antonio Conte risponderà alle domande dei cronisti collegati con il quartier generale nerazzurro, FcInter1908.it come di consueto vi riporterà la diretta testuale della conferenza stampa del tecnico.