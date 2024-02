"Vedremo cosa succede in Premier, con l'addio di Klopp. A Conte stuzzica l'idea che è quello che vince i titoli nelle panchine più importanti d'Italia. Il Milan è stata l'unica in estate di avere il budget per fare mercato, quindi potrebbe esserci margine per costruire qualcosa di competitivo in Italia. Essere competitivi in Europa non è semplice, un allenatore top che prende il Milan sa che non può essere subito top in Europa ma che può essere competitivo per lo Scudetto".