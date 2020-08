Capuano: “Tonali? Conte vuole giocatori fatti e finiti. Bel segnale per i tifosi del Milan”

Tonali sembrava un colpo in dirittura d’arrivo per l’Inter, ma il Milan si è inserito e ora sembra essere addirittura in vantaggio. Della trattativa ha parlato il giornalista Giovanni Capuano:

“Il Milan si è inserito prepotentemente nella corsa a Tonali. Ha sfruttato le incertezze dell’Inter, ondivaga in questa fine di agosto sul profilo delle proprie scelte di mercato. Conte impone giocatori fatti e finiti per vincere subito. Maldini pensa a un talento giovane e che potrebbe essere perfetto come profilo per il Milan di Elliott. Comunque vada a finire la corsa a Tonali, è un bel segnale per i tifosi del Milan perché il centrocampista del Brescia non sarebbe un colpo low cost fatto tanto per contenere i budget”.