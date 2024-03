Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Massimo Caputi, giornalista, ha parlato così dei giocatori di maggior importanza della nazionale: “A parte Donnarumma in porta, le alternative Vicario e Meret sono di livello. Bastoni è sicuramente un punto di riferimento assoluto, Di Lorenzo è un altro cardine di questa squadra. Ci metto Barella, probabilmente per come sta giocando diventa funzionale anche Pellegrini, poi Chiesa, sono questi i giocatori basici”.