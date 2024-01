Gol e assist di Carboni, il Monza batte il Frosinone 3-2. Infortunio per Di Gregorio

Il Monza vince 3-2 sul campo del Frosinone e si porta in decima posizione in classifica a quota 25 punti. Protagonista del match Valentin Carboni , autore del gol del 2-0 e dell'assist per l'1-0 di Dany Mota.

In avvio di ripresa arriva il 3-0 dei brianzoli per l'autorete di Soulé ma Harroui e il rigore dello stesso Soulé accendono il finale. L'assalto del Frosinone, però, non produce gli effetti sperati. Il Monza vince e scavalca il Torino, portandosi a quota 25. Quarta sconfitta di fila per la squadra di Di Francesco, ora quattordicesima a 19 punti, a +5 dalla zona salvezza. Da sottolineare l'infortunio di Di Gregorio, uscito per un problema al ginocchio dopo uno scontro con Harroui sul finire del primo tempo. Nel prossimo turno di campionato c'è Monza-Inter.