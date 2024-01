Nigriello (procuratore): “Carboni predestinato. Proposto a Napoli e Milan, ma l’Inter…”

"Per me Valentin potrebbe anche fare la mezz'ala, ha gamba penso che sia uno dei prossimi top giocatori al mondo. L'ho visto quando giocavano nei Pulcini del San Lorenzo, faceva il centrocampista e avanzava verso la porta come un trequartista. Quando l'ho portato a Catania che c'era Lo Monaco, ricordo che eravamo io e il papà: quando vide il video all'inizio era scettico, poi si è sciolto e parlavamo del ruolo e già si pensava che poteva essere una grande mezz'ala. Può diventare un giocatore da 100 milioni e da Real Madrid".

"Conosco il suo carattere e il DNA della sua famiglia, aveva una mentalità da campione fin da piccolo. Non sono esagerati i paragoni, è un ragazzo introverso, non parla tanto e non usa molto i social perché pensa solo al calcio che è la sua vita. Non è esaltato, è un ragazzo per bene, pulito e intelligente sapendo quello che diventerà. Prima di portare Valentin al Catania, dove ho approfittato che il papà aveva giocato lì, l'avevo proposto anche al Napoli che però ha bocciato l'idea di portare tutta la famiglia in Italia perché non è facile strapparli dall'Argentina. Ho parlato anche col Milan ma alla fine l'Inter è stata quella che ha accelerato le cose e ha preso il ragazzo".