Carboni tra presente e futuro. L’Inter e Inzaghi osservano: il piano per il prossimo anno

Lento ma inesorabile, il talento di Valentin Carboni sta emergendo anche in Serie A: il gioiellino argentino di proprietà dell'Inter, classe 2005, è reduce da un ultimo turno di campionato da incorniciare a Frosinone, dove ha messo a referto un gol e un assist, e si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nel Monza di Palladino. Miglioramenti che non possono che far felici anchei vertici nerazzurri, che da sempre credono nelle qualità del giocatore. E che sabato sera, in occasione di Monza-Inter, potranno osservarlo nuovamente da vicino.

Tra presente e futuro

Così scrive il Corriere dello Sport: "Per Valentín Carboni il prossimo fine settimana sarà come un salto nel futuro. Sabato sera al Brianteo lo aspetta una probabile maglia da titolare contro l'Inter, squadra che lo riavrà la prossima estate alla fine del prestito secco al Monza. L'ascesa di oggi e quello che sarà domani nell'arco di novanta minuti, con l'obiettivo di continuare a mettere in luce le proprie qualità e preparare il terreno verso il ritorno in nerazzurro. [...] In un club come l'Inter, dove storicamente l'impronta argentina è sempre stata di assoluto rilievo da Zanetti in giù, le sue origini scatenano fantasie inevitabili che torneranno a galla sabato sera, quando sarà l'osservato speciale".