"Ieri c'è stata l'esplosione di un uomo che è stata una pentola a pressione per un anno e mezzo. Ricordiamo che in questi mesi ha passato il cambio di proprietà, l'arrivo della nuova proprietà impegnatissima a risolvere questioni legali. Ha preso la squadra e l'ha portata in Champions da manager prima della penalizzazione. E' stato manager fin quando è stato dietro all'Inter, poi è arrivato Giuntoli. Possiamo dire che Allegri avrebbe preferito una situazione diversa con Manna. I rapporti non sono stati subito come quelli che abbiamo visto ieri, sono due professionisti. Allegri ha accettato la decisione della società, Giuntoli è entrato in punta di piedi"

"Allegri avrebbe preferito un mercato diverso, non di grandi nomi ma di qualche centrocampista per restare a contatto con l'Inter e la squadra credeva in questo. Poi non è successo. La sconfitta con l'Inter ha affievolito le speranze, poi sono arrivate le voci di un addio. Allegri ha tenuto la barra dritta per molto tempo, ha dato la sua disponibilità di parlare con Giuntoli anche se non era una situazione ideale. Allegri si è sentito da solo, non ha apprezzato la mancata comunicazione, avrebbe preferito un incontro. Sappiamo anche che c'erano mediazioni nello spogliatoio, la vittoria di ieri ha fatto esplodere il banco. Allegri ha perfettamente la consapevolezza di aver fatto qualcosa di inaccettabile contro Vaciago, ha sbagliato certamente. Alcuni sfoghi sono comprensibili, alcuni inaccettabili. E' giusto ricordare che si è sentito dire qualsiasi cosa, arrivano shitstorm anche inaspettate ogni tanto. Quello che è stato detto su Allegri è stato privo di rispetto. Lui fa il superiore, dice che non gli interessa però poi quando una cosa è continuativa, ti crea un tarlo, ti mette a disagio. Ripeto: è esploso in maniera eccessiva e inaccettabile ma è un processo durato 18 mesi"