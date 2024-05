"Per salvaguardare la qualità e l'interesse, per forza deve calare il numero di squadre", sottolinea Caressa

"Scendendo a 18 squadre aumenterebbe il livello delle partite e questo è certo. Immaginiamo di avere 6 squadre in Champions, con la Champions che non si ferma. Due in Europa League, una in Conference. E' normale che così facendo il campionato perde importanza. Per salvaguardare la qualità e l'interesse, per forza deve calare il numero di squadre: è un discorso economico e di sviluppo"