"Alzare l’asticella è un obbligo in casa Inter, anche per nobilitare maggiormente (se mai ce ne fosse bisogno) uno scudetto già conquistato. Inzaghi, grazie al successo sul Frosinone per 0-5 ha rimesso nel mirino – dopo la sconfitta con il Sassuolo, che ha fatto sfuggire di mano la tripla cifra - il record dei record in nerazzurro, quello dei punti conquistati in un campionato. Allo stato attuale, in vetta, c’è Roberto Mancini, che nel 2006-07 ne fece 97. Questa squadra può toccare per la prima volta nella sua storia quota 98, vincendo le restanti due sfide rimaste in campionato contro Lazio e Verona. Due impegni non semplici (i biancocelesti cercano l’Europa, gli scaligeri la salvezza) sulla carta, ma questa formazione ha già dimostrato di saper dominare la Serie A e di avere, come visto a Frosinone, ancora quella fame di andarsi a prendere la leggenda. Merito di Simone Inzaghi e del suo lavoro sulla panchina nerazzurra", sottolinea calciomercato.com.