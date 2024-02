"Analizzando i dati, emergono due cose importanti: la zona più interessante per l'Inter è alle spalle di Locatelli, che di solito l'Inter sfrutta in due modi. Con Mkhitaryan e Calhanoglu che poi va al tiro ma anche con gli inserimenti di Dimarco. Ma soprattutto Mkhitaryan in quella posizione è pericolosissimo e Allegri sarà attento. In casa Juventus, invece, di solito è pericolosa la posizione di Rabiot, lui e Mkhitaryan potrebbero essere i giocatori decisivi. Ci sono tante variabili", ha detto Caressa.