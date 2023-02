Caressa: “Zaniolo? I giocatori rispettino i contratti. Ecco una possibile soluzione”

"Trascendere e arrivare a minacciare un giocatore no eh, il clima in città è pericoloso e insopportabile. Detto questo, ci sono errori di Zaniolo: ci sono due versioni diverse, una della società e una dell'entourage ma la cosa non cambia. I giocatori devono capire che devono rispettare un contratto. Sicuramente Zaniolo ha sbagliato, forse indotto da qualcuno ma dubito sia l'agente perché ha sempre cercato una soluzione positiva. Dicono tutti che non si può tornare indietro: perché? E' un ragazzo, potrà sbagliare? Se il ragazzo fa mea culpa, ci spiega che è una situazione particolare e magari chiede scusa. Succede, ci vuole coraggio a chiedere scusa. Può andare così, è una possibilità"