Carlos Augusto: “Non dimenticherò mai questa stagione. Grazie a tutti”

Carlos Augusto, in un post pubblicato questa sera, ha celebrato la stagione dell'Inter, quella dello scudetto. Il giocatore nerazzurro ha scritto: "Una stagione che non dimenticherò mai. Un percorso fatto di duro lavoro, che ci ha permesso di regalare una gioia immensa a tutti i tifosi nerazzurri. Grazie ai compagni, allo staff, alla società e ai tifosi per avermi fatto sentire a casa. A presto". Parole d'affetto per compagni e tifosi alla prima stagione interista.