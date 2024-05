Carlos Augusto non è stato convocato dal CT del Brasile per la Copa America: fuori anche Bremer, Gabriel Jesus e Richarlison

Il CT del Brasile, Dorival Junior, ha diramato la lista dei convocati per le prossime amichevoli e la Copa America 2024. Nella lista, non figura l'interista Carlos Augusto. Presente, invece, Bento, uno dei profili cerchiati dall'Inter per la porta del futuro. Fuori, tra gli altri, anche Casemiro, Bremer, Richarlison, Gabriel Jesus e Anthony.