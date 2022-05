Carnevali: “Se ho sentito Marotta? Abbiamo preferito evitare per il buon senso”

Le parole dell'ad neroverde: "Non c'è nulla da nascondere: siamo tutti professionisti che cercano di fare il loro meglio"

Intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Milan, Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha risposto così alla domanda su una possibile telefonata con Beppe Marotta in settimana: "Siamo amici, è chiaro: ma in questa settimana abbiamo preferito evitare per una questione di buon senso. Non c'è nulla da nascondere: siamo tutti professionisti che cercano di fare il loro meglio e cercano di portare a casa il miglior risultato possibile".