Marotta: “Serve miracolo. Cessioni? Sarà Inter forte. Perisic? Vuole restare, faremo il massimo”

L'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match con la Sampdoria. Queste le sue dichiarazioni: "Io sono un uomo di sport e quindi credo nel calcio: in questo sport vige il detto che può succedere di tutto, dobbiamo solo pensare solo alla Sampdoria. Una cessione big? Come tutte le squadre bisogna dare un occhio al bilancio in termini di sostenibilità ma dobbiamo guardare anche alla competitività: ma io credo che con le capacità che abbiamo come società, riusciremo a centrare gli obiettivi e essere una squadra molto competitiva sapendo che indossiamo una maglia gloriosa fatta da una bacheca piena di trofei.