Carragher: “Il City farà il Triplete, favorito con Inter e United. Livello diverso”

L'ex calciatore del Liverpool ha detto la sua sulla vittoria del Manchester in Premier League e sul treble

Triplete, treble in Inghilterra. Il City che oggi ha vinto la Premier League potrebbe farlo battendo United e Inter nelle finali di FA Cup e di Champions League. L'ex giocatore del Liverpool, Jamie Carragher, ha parlato proprio della squadra di Guardiola.

E si è espresso proprio sulla possibilità di centrare i tre titoli nella stessa stagione: «Penso che lo faranno. Sono grandi favoriti contro l'Inter e contro il Manchester United. Sembra che quasi ogni stagione siano destinati a vincere. Gli standard sono stati alzati di livello da Pep Guardiola. Con un allenatore diverso non avrebbero raggiunto queste vette e per me è lui differenza più grande. Minima convinzione degli altri club nella possibilità di batterli? Al momento è una squadra di un livello completamente diverso».