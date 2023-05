L’Arsenal perde col Nottingham, il City di Guardiola vince la Premier League

La squadra inglese vince prima di scendere in campo col Chelsea e punta al Triplete

Tre anni di fila campioni in Premier League. Il titolo è di nuovo del Manchester City. La squadra di Guardiolaha vinto il campionato inglese ancora prima di scendere in campo contro il Chelsea. È stata la sconfitta dell'Arsenal contro il Nottingham Forest in casa a certificare la vittoria degli uomini di Pep. Domani all'Etihad riceveranno il club londinese e pure le medaglie della vittoria stagionale. Una stagione conquistata con una grande rimonta sui Gunners.