Carraro: “Fenomeno nuovo, il calcio ha reagito come tutto il Paese. I dilettanti la nostra forza”

L’ex presidente della Figc e del Coni Franco Carraro ha parlato della situazione del calcio in questo periodo di emergenza intervistato dal Corriere della Sera:

Calcio europeo e italiano, che lei conosce bene: come giudica i tempi di reazione?

«Ha reagito come tutto il resto del Paese, incalzato da un fenomeno nuovo, sconosciuto: per esempio mentre si stava discutendo di giocare a porte aperte o chiuse, il giorno dopo ci si accorgeva che il dibattito era già vecchio, superato dagli eventi».

Ma il calcio nelle sue istituzioni litiga sempre.

«Oggi, liti basate su personalismi o differenze di opinioni sarebbero inaccettabili e un segno di inadeguatezza. La drammaticità del momento impone che a ogni livello si trovi unità di intenti».

A virus battuto, quali passi dovrà fare lo sport per affrontare la crisi, inevitabile?

«Da questa vicenda tutto il mondo uscirà più povero e con grandi problemi economici. È normale che chi rappresenta le varie attività dello sport italiano evidenzi l’entità del danno e le possibili soluzioni. La vera nostra forza sono le società dilettantistiche di tutti gli sport che dal dopoguerra a oggi hanno consentito di colmare le molte lacune, a partire da quelle della scuola. L’impoverimento generale determina una situazione drammatica per queste società. Ribadisco, sarà prioritario studiare una serie di sburocratizzazioni di procedure che compensino, senza costi per lo Stato, le insopportabili perdite economiche».