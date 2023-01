UFFICIALE – Casadei lascia il Chelsea in prestito: è un nuovo giocatore del Reading

La notizia era nell'aria ma ora è arrivata anche l'ufficialità: Cesare Casadei, ex Inter, lascia il Chelsea in prestito

La notizia era nell'aria ma ora è arrivata anche l'ufficialità: Cesare Casadei , ex Inter, lascia il Chelsea in prestito ed è diventato un nuovo giocatore del Reading, club di Serie B inglese. Paul Ince, allenatore del Reading, ha commentato così il suo arrivo:

"Casadei ci offrirà un'altra opzione in mezzo al centrocampo. Si trova a suo agio con la palla ai piedi, è potente in fase di possesso palla ed è un giocatore intelligente con la visione giusta per leggere bene il gioco. Non vedo l'ora di lavorare con Cesare sul campo di allenamento questa settimana".