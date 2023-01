Chelsea, Casadei verso il prestito al Reading: sarà allenato da Paul Ince

Per Cesare Casadei è giunto il momento di confrontarsi con il calcio professionistico: il centrocampista classe 2003, ceduto in estate dall'Inter al Chelsea, dopo una prima parte di stagione con la formazione Under 21 dei Blues si trasferirà in prestito al Reading, formazione inglese militante in Championship e allenata da Paul Ince, ex calciatore nerazzurro. L'operazione, scrivono in Inghilterra, verrà formalizzata entro le prossime 48 ore.