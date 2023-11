Manchester, scoppia il caso Rashford: in discoteca dopo la sconfitta col City. Ten Hag furioso

Dopo la brutta sconfitta nel derby, l'attaccante è stato pizzicato dai paparazzi in una nota discoteca di Manchester

Ancora una volta è stato il City ad aggiudicarsi il derby di Manchester. Lo United è stato travolto dagli uomini di Guardiola all'Old Trafford per 3 a 0 (doppietta di Haaland e Foden). E a Manchester, sponda Red Devils, è scoppiato il caso Marcus Rashford. Secondo le informazioni del Daily Mail, subito dopo la gara l'attaccante è andato in una discoteca e la cosa non è sfuggita alla stampa inglese.