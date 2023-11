Inter, il retroscena: “Asllani? Inzaghi il più favorevole a questo scambio, Kris disse no”

Il piano iniziale era chiaro: lo scorso doveva essere un anno di apprendistato, mentre questo, con la cessione di Brozovic, quello della consacrazione di Kristjan Asllani. Ma inizialmente sembrava non dover andare così, come scrive oggi il Corriere dello Sport: "Durante la preparazione non sono arrivati i segnali giusti. Così, a fine mercato, ecco l’idea: uno scambio di prestiti con Maxime Lopez del Sassuolo. Inzaghi era il più favorevole all’operazione, un po’ meno la dirigenza, mentre è stato direttamente Asllani a stoppare tutto, non gradendo la destinazione. Dal suo punto di vista, per rilanciarsi, l’ideale sarebbe stato tornare ad Empoli, che però non aveva nulla da offrire all’Inter. Nulla di fatto, quindi, e Asllani è rimasto alla Pinetina".