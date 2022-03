Cassano: “Nell’Italia nessuno meglio di Berardi, Immobile e Insigne. Serviva Balotelli”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così dei singoli dell'Italia

"Chi avrebbe dovuto mettere Mancini? Meglio di Berardi forse c'è Chiesa, ma è infortunato. Ma chi metti? Non c'è nessuno. Insigne? Come esterno sinistro, è il migliore di tutti tra gli italiani. Meglio di Immobile in attacco non c'è nessuno. Zaniolo? In 8 mesi, 3 gol in campionato. Non è titolare della Roma. Scamacca? Ha 0 presenze nelle Coppe, a Sassuolo gioca ma all'inizio dell'anno non era titolare. L'unico, nella sua follia, che dovevi buttare dentro è Balotelli. Ha segnato tanto in Nazionale e nelle Coppe, ha un'esperienza diversa. A mezz'ora dalla fine, al posto di uno del Cagliari o del Sassuolo, avrei messo Balotelli".