Europei, Cassano: “Dubito che l’Italia possa arrivare in semifinale: nessun campione e…”

Intervenuto ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha detto la sua sull'Italia:

"Per questo entusiasmo che gira intorno all'Italia va dato merito a Mancini, neanche nel 2006 era così. Non l'ho mai avvertito un entusiasmo così in 20 anni, senza campioni, va dato triplo merito al Mancio. Faccio fatica a dire che possa vincere l'Europeo. Sarei felicissimo e ballerei sul tavolo ma farei fatica a pensarlo, ci sono 6 squadre davanti all'Italia di gran lunga. Mancini ha dato coraggio, mentalità e altro".