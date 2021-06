Cassano: “Tra Mbappé e Joao Felix prendo Joao Felix: ecco perché. Simeone…”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha detto la sua su Joao Felix e Mbappé, proponendo un confronto

"Facciamo un confronto: Mbappé e Joao Felix, su 100 persone a cui si può chiedere, 100 prendono Mbappè. Esteticamente e qualitativamente parlando, io prendo Joao Felix, ha un modo di giocare che mi fa impazzire. Mbappé ha mille cose e qualità, fenomenale, ma nella mia squadra prendo Joao Felix e altri 10. Ha qualcosa di magico, mi piace da impazzire. Non posso pensare che ci sia un allenatore che non lo faccia mai giocare per far giocare Correa, per me è follia".