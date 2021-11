Cassano: “Allegri alla Juve? Un bagno di sangue, come Lippi-Italia nel 2010”

Ospite della BoboTV in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha parlato così di Italia e Juventus, paragonando Lippi ed Allegri

"Lippi ha vinto tanto in carriera, ha fatto un capolavoro nel 2006. E cosa ha fatto poi? Lì per riconoscenza dei giocatori li richiama nel 2010 e fa una figuraccia. Nel mondo del calcio c'è riconoscenza, per fortuna ma non sempre c'è fortuna. Bisogna andare avanti con le idee e basta. Un po' come non ha fatto la Juve che è tornata su Allegri e sta facendo un bagno di sangue e i disastri. Grazie, ti voglio bene e basta".