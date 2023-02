Cassano: “Lobotka è il più forte al mondo nel suo ruolo. Può giocare pure nel City”

"Il georgiano lo verranno a prendere con gli elicotteri ma continuo ad essere convinto su Lobotka. Per la qualità che ha, per quanto corre, non sbaglia mai un passaggio. Sono convinto che oggi può giocare dove vuole in qualsiasi tipo di squadra. Non c'è uno al mondo che sia meglio di lui. Modric e Kross sono in fase calante, Lobotka può giocare nel City, nello United, nel Bayern Monaco, nell'Arsenal. Non trovo uno più forte di lui come mediano basso"