Inter, Cassano: “Inzaghi un disastro. A giugno bisognerà cambiare. Continua a dire…”

"Per me è follia, continua a essere felice e contento ed è a -15 dal Napoli ed è a pari punti con la Juve, perché fino a prova contraria per me la Juve ha 44 punti. Sta facendo un disastro e non riesce a vincere determinate partite. Continua a dire di essere felice, con la squadra che ha non riesce ad agganciarsi al Napoli, sta facendo un disastro. A giugno bisognerà cambiare per me".