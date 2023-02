Cassano sulla Roma: “Salisburgo fa fatica a salvarsi in A. E c’è Zazzaroni che dice che…”

"Sulla carta ha avuto occasioni ma Mourinho ha fatto una figura di merda col Salisburgo. Il Salisburgo in Serie A fa fatica a salvarsi, ne sono convinto. Mourinho, dopo la sconfitta, ha iniziato la solita manfrina non parlando di calcio. E poi c'è gente geniale come Ivan Zazzaroni, Mourinho fa un calcio ignobile ma Zazzaroni ha scritto che i Friedkin hanno tradito Mourinho. Mi viene da piangere. Si è fatto prendere Abraham, Matic, Rui Patricio, anche la Madonna. Ha il terzo monte ingaggi della Serie A, prende 8 mln all'anno. Zazzaroni vuole sempre sedersi su 20 sedie ed essere comodo. Mourinho non è più top, la comunicazione, le sceneggiate, il cinema è finito. Prima vinceva con i campioni, lui e Allegri sono in fase calante. Ha vinto la Coppa del gelato l'anno scorso ma fa tutto tranne che calcio"