Cassano: “Spalletti? Il primo giorno alla Roma mi mise fuori rosa perché…”

Intervenuto su Twitch, Antonio Cassano ha rivelato un aneddoto che riguarda Luciano Spalletti e il primo giorno alla Roma

"Totti aveva rinnovato, Montella idem anche se diceva di non averlo fatto. Dopo 21 gol, vado anche io a chiedere l'aumento e la Roma e i dirigenti mi avevano detto no. Ho detto, a quel punto, che non volevo più giocare, me la son presa con Totti e Montella e poi sono andato via. Siamo rimasti 3/4 anni senza parlare".

"Spalletti? Ancora lo sento ogni tanto, mi racconta ancora il nostro primo giorno alla Roma. Eravamo abituati con la musica ad alto volume in palestra prima dell'allenamento, ad un certo punto alzo ancora il volume. Spalletti arriva e mi dice che bisogna spegnere la musica, io la alzavo sempre. Totti e Montella mi dicevano: "Non hai le palle di rifarlo" e io la continuavo ad alzare. Ad un certo punto, Spalletti si arrabbia e io gli ho detto: "Non stai allenando le pippe dell'Udinese, qui comando io". Spalletti mi ha messo fuori rosa, io ero vice capitano ma mi arriva la soffiata che non lo ero più e infatti dopo due giorni abbiamo fatto l'amichevole e vice erano Panucci e Montella. A quel punto ho mandato affanc. Spalletti e non volevo più giocare, sono andato via col pullmino".