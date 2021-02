Cassano: “La Stella Rossa in Italia lotterebbe per non retrocedere”

Antonio Cassano ha parlato così del match del Milan in Europa League, facendo i complimenti a Stankovic per il risultato

"A Stankovic gli vogliamo bene tutti, sta facendo un buonissimo lavoro. Se quella Stella Rossa viene in Italia, lotta per la retrocessione. Non ho visto la Stella Rossa con qualità, mi ricordo quella di Sinisa e Savicevic, non ho visto in nessun calciatore attuale la qualità serba, l'inventiva, le grandi giocate... Il Milan sta pensando al derby. Perché pensiamo che le partite in Europa non sono importanti? Domenica, se prendi una rumba hai finito di giocare. Ora si è fatto male anche Bennacer, non è un fenomeno ma si completa bene con Kessié".